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تعليم

طلاب مدرسة عمرو بن العاص يحيون العلم وينتظمون بفصولهم في أول يوم دراسة.. صور

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 08:28 ص
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
ياسمين بدوي
شهدت مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية في الجيزة، في أول يوم في العام الدراسي الجديد 2019/2020، إقبالا من طلاب مختلف الصفوف وحرصوا على الانتظام في الحضور لمدرستهم بحالة من النشاط.

وبدأت المدرسة عامها الدراسي بطابور الصباح وتحية العلم فى حضور مجدى شديد وكيل إدارة جنوب الجيزة التعليمية، ومصطفى بدر مدير إدارة المتابعة بجنوب الجيزة.

ثم قام مسئولو إدارة جنوب الجيزة التعليمية بجولة تفقدية للفصول للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية.

وقدم المسئولون التهانى للتلاميذ والمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
طلاب مدرسة عمرو بن العاص يحيون العلم وينتظمون بفصولهم في أول يوم دراسة.. صور
طلاب مدرسة عمرو بن العاص يحيون العلم وينتظمون بفصولهم في أول يوم دراسة.. صور
طلاب مدرسة عمرو بن العاص يحيون العلم وينتظمون بفصولهم في أول يوم دراسة.. صور
طلاب مدرسة عمرو بن العاص يحيون العلم وينتظمون بفصولهم في أول يوم دراسة.. صور
طلاب مدرسة عمرو بن العاص يحيون العلم وينتظمون بفصولهم في أول يوم دراسة.. صور
طلاب مدرسة عمرو بن العاص يحيون العلم وينتظمون بفصولهم في أول يوم دراسة.. صور
طلاب مدرسة عمرو بن العاص يحيون العلم وينتظمون بفصولهم في أول يوم دراسة.. صور
طلاب مدرسة عمرو بن العاص يحيون العلم وينتظمون بفصولهم في أول يوم دراسة.. صور
طلاب مدرسة عمرو بن العاص يحيون العلم وينتظمون بفصولهم في أول يوم دراسة.. صور
طلاب مدرسة عمرو بن العاص يحيون العلم وينتظمون بفصولهم في أول يوم دراسة.. صور
طلاب مدرسة عمرو بن العاص يحيون العلم وينتظمون بفصولهم في أول يوم دراسة.. صور

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