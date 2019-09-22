أمطار تاريخية نادرة وفيضانات تعصف بولايتي لويزيانا وتكساس الأمريكية

شهدت أجزاء من ساحل تكساس خلال هذا الأسبوع سقوط كثيف للأمطار في 36 ساعة فقط، ولوحظ معدلات هطول "أمطار فلكية" قدرها 6 بوصات في الساعة تولد ما يعادل كمية أمطار شهر كامل في 60 دقيقة.



هطلت أمطار إيميلدا الغزيرة والنادرة على طول ساحل الخليج الغربي عدة مرات خلال عدة سنوات وفقًا لـCBS نيوز، فقد أصبحت تلك الأمطار التاريخية أكثر شيوعًا بسبب تغير المناخ، وغرقت جميع شوارع لويزيانا وتكساس بالمياه حتى أنها غمرت السيارات والمنازل.



وفقا لخدمة الطقس الوطنية في بحيرة تشارلز بولاية لويزيانا "هذا الحدث بشكل غير رسمي خامس إعصار استوائي في تاريخ الولايات المتحدة القارية"، ونظرًا للتغيرات السريعة الأخيرة في المناخ بسبب الغازات الدفيئة المولدة للحرارة، زاد احتمال وقوع حدث مثل هارفي في عام 2017 بشكل ملحوظ إلى 1 في 325 عامًا.



يقول أحد الخبراء إن احتمالية وقوع حدث بحجم إيميلدا على طول ساحل تكساس الشرقي يقدر بالنسبة للمنطقة المتأثرة، فمن المفترض أن يحدث هذا مرة واحدة كل 700 عام خلال أواخر القرن العشرين ولكنه ارتفع إلى حدث واحد في كل 100 عام اليوم".



أي زيادة بمقدار 7 أضعاف في احتمال تكرر هطول أمطار مثل ايميلدا في بضعة عقود فقط، ويزداد هذا التأثير بسبب مياه خليج المكسيك الأكثر دفئًا والتي تعمل على تعزيز الهواء المتصاعد والعواصف الرعدية وتقارب الرطوبة ومعدلات هطول الأمطار مما ينتج عنه هطول أمطار غزيرة.

