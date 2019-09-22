تشيلسي يستضيف ليفربول في قمة نارية بـ الدوري الإنجليزي

يحل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره تشيلسي، اليوم، الأحد، في الخامسة والنصف مساءً، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".



ويدخل الفريقان مواجهة اليوم، لتخطي أحزانهما الأوروبية، حيث تلقى ليفربول هزيمة على يد نابولي الإيطالي بنتيجة 2-0، في انطلاقة الجولة الأولى دوري أبطال أوروبا، فيما خسر تشيلسي على يد فالنسيا الإسباني 1-0 بالبطولة ذاتها.



ويسعى تشيلسي أمام ليفربول لتحقيق الفوز الثالث له هذا الموسم، حيث فاز في مباراتين فقط، وتعادل مثلهما، وخسر مباراة واحدة.



فيما يتطلع ليفربول، لتحقيق الفوز السادس على التوالي في الدوري الإنجليزي، من أجل الحفاظ على صدارة البريميرليج، آملًا في التتويج بلقب، الذي فقده الموسم الماضي، بفارق نقطة وحيدة عن منافسه مانشستر سيتي حامل اللقب.



ويأمل محمد صلاح لمواصلة تألقه مع ليفربول، أمام فريقه السابق، والتسجيل للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سجل هدفًا في فوز الريدز بثلاثية نظيفة على حساب نيوكاسل يونايتد الجولة الماضية.



وقاد "محمد صلاح" فريقه ليفربول، للفوز في جميع الجولات الماضية، أمام نورويتش سيتي، وساوثهامبتون، وآرسنال، وبيرنلي، ونيوكاسل يونايتد على الترتيب.



وحصد محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في ليفربول خلال شهر أغسطس الماضي، بعد أيام قليلة من فوزه بجائزة أفضل هدف في الشهر ذاته.



ويفتقد ليفربول في مباراة اليوم، لخدمات الثنائي أليسون بيكر ونابي كيتا بسبب الاصابة، التي لحقت بهما مؤخرًا.



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 15 نقطة، بينما يأتي تشيلسي في المركز التاسع برصيد 8 نقاط.