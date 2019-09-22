ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم .. خدمات

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 08:57 ص
القطارات
القطارات
أحمد أبوشوشة
أعلنت السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأحد الموافق ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الايام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.


أولًا : خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة

ثانيًا : خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

- القاهرة / أسيوط مدة ٣٥ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٣٥ دقيقة

ثالثًا : خط بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

رابعًا : خط طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة


وتوجهت الهيئة لجمهور المسافرين بالاعتذارعن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم.. خدمات

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم | خدمات

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم.. خدمات

تعرف على تأخيرات القطار المتوقعة اليوم| خدمات

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الجمعة .. خدمات

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم.. خدمات

ترشيحاتنا

بفستان قصير.. مي عمر بصحبة زوجها والإعلامية بوسي شلبي

أهم أخبار المساء .. مطالب برفع دعوى دولية ضد قناة الجزيرة .. والحملات التموينية المكبرة تواصل حملاتها لضبط الأسواق..ولاعب الزمالك التونسي يرفض مصافحة علي معلول

بنفس اللون .. إطلالة حلا وهنا شيحة فى ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي .. صور

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم | خدمات

الأهلي لا يعرف طعم الخسارة مع هذا الحكم .. تعرف عليه

مرتضى منصور يحذر الاتحاد الأفريقي من لعب مباراة السوبر الإفريقي في هذه الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منفوش وأنيق .. شاهد فستان زوجة أحمد داوود في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

بين فبركة الفيديوهات والاعتذار.. كيف فشلت جماعة الإخوان الإرهابية فى تضليل المصريين وتحريك المظاهرات

بالكرانيش .. زوجة خالد سليم بفستان ملفت في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي ..صور