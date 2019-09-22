الجامعة العربية تدين بأشد العبارات تفجير كربلاء



وقدم الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط خالص العزاء لأسر الضحايا، متمنيًا سرعة الشفاء للمصابين، معربًا عن تضامنه مع العراق، حكومةً وشعبًا، في مواجهة إجرام عصابات الإرهاب والتطرف، مؤكدًا أن العراق يسير على الطريق الصحيح من أجل استعادة الأمن والاستقرار.



وأكد مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة أن العراق بذل تضحياتٍ هائلة من أجل دحر التنظيمات الإرهابية واستعادة الحياة الطبيعية لسكانه، مُضيفًا أن فلول داعش تُعاني الهزيمة وتمارس تكتيكات اليأس.