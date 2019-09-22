محاكمة مسئول صربي لارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في البوسنة

تبدأ الشهر المقبل محاكمة ميروسلاف كراليفيتش العمدة الصربي لبلدة فلاستنيتسا البوسنية في كيان صرب البوسنة بجمهورية البوسنة والهرسك المتهم بجرائم حرب ضد المدنيين البوسنيين.



وذكر موقع (بلقان إنسايت) الإخباري أن المحاكمة، التي طال انتظارها، تبدأ في الثاني من أكتوبر المقبل في سراييفو بعد التأخيرات المتكررة الناجمة عن المشاكل الصحية لمدع عليه آخر. ويحاكم معه رادينكو ستانيتش وجوران جاريتش وذلك لاضطهاد المدنيين البوسنيين خلال الحرب في عامي 1992 و 1993.



وأشار الموقع إلى أن الرجال الثلاثة، وهم من ضباط الشرطة السابقين، متهمون بالحبس غير القانوني والقتل والتعذيب والإيذاء الجنسي والاختفاء القسري، وستبدأ المحاكمة في محكمة الدولة البوسنية بعد فصل القضية المرفوعة ضد متهم رابع هو مانى ديوريتش عن الآخرين.



وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة خلال شهر يونيو 2018 إلا أنها تأجلت مرارا بسبب الحالة الصحية لديوريتش، وهو ما أغضب عوائل ضحايا الحرب بالمنطقة.

