انخفاض حجم البضائع العابرة بميناء مومباسا الكيني

أوضحت البيانات الرسمية أن ميناء مومباسا في كينيا سجل انخفاضًا حادًا في حجم البضائع العابرة المتجهة إلى إثيوبيا وتنزانيا وبوروندي في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، وذلك حتى مع زيادة استخدام أوغندا ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للميناء الكيني.



وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الموانئ الكينية - وفقا لصحيفة (إيست أفريكان) - أن البضائع المنقولة إلى إثيوبيا انخفضت من ألف طن إلى الصفر ، ويمكن أن يعزى الانخفاض من جانب إثيوبيا، إلى استثماراتها في اثنين من موانئ جيبوتي وكذلك استخدام موانئ أرض الصومال.



كما كشفت الهيئة النقاب عن أن إثيوبيا التي يتوقع أن تكون لاعبا رئيسيا في مشروع ممر النقل بين ميناء إثيوبيا وجنوب السودان المعروف باسم (لامو)، لم تستخدم ميناء مومباسا الكيني في الشهور السبعة الأولى حتى يوليو الماضي.

