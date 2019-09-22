الصين تفتتح أضخم مطاراتها بتكلفة 9 مليارات دولار

تفتتح الصين خلال الأيام القادمة أضخم وأحدث مطاراتها بالعاصمة بكين ، وذلك قبل الاحتفال باليوم الوطني للبلاد ، حيث يضم مطار (داكسينج الدولي) الذي تكلف 9 مليارات دولار، محطة سفر ووصول، هي الأضخم في العالم صممتها زها حديد، وتغطى مساحة مليون متر مربع.



ومن المقرر أن تحتفل الصين بالمطار الجديد فى اليوم الوطنى في الأول من أكتوبر المقبل على أن يتم بدء تشغيله يوم 30 سبتمبر الحالي.



وذكرت صحيفة (صن) البريطانية أن المطار أنهى التجارب النهائية الخاصة بعمليات المراقبة استعدادا للافتتاح.



