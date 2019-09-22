عمره 3 سنوات.. صورة نادرة للعاهل السعودي

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الملك #المؤسس عبدالعزيز - طيب الله ثراه - يلقى كلمة حفل استقبال رؤساء وفود الحج في مكة المكرمة وبجواره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعمرة ثلاث سنوات

عام ١٣٥٧هـ (١٩٣٨)م#دارة_الملك_عبدالعزيز#همة_حتى_القمة #اليوم_الوطني pic.twitter.com/YoOUkjblpt — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) September 20, 2019

نشرت "دارة الملك عبد العزيز"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة نادرة للملك سلمان بن عبد العزيز وهو في الثالثة من عمره يجلس بجوار الملك المؤسس.ويظهر في الصورة بجوار الملك عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعمره 3 سنوات عام 1938م، حسب الدارة.وأوضحت أن تاريخ نشر لصورة كان عام 1357 هجرية ما يقابلها بالميلادية عام 1938، ما يعني أن عمرها 81 عاما.ووصفت الدارة الصورة بـ "التاريخية"، وجاء نشرها تزامنا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني.وتعود الصورة الملتقطة للملك المؤسس عبدالعزيز أثناء إلقائه كلمة حفل استقبال رؤساء وفود الحج في مكة المكرمة.