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أخبار العالم

عمره 3 سنوات.. صورة نادرة للعاهل السعودي

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:09 ص
صورة نادرة للعاهل
صورة نادرة للعاهل السعودي
دعاء أبوهشيمة
نشرت "دارة الملك عبد العزيز"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة نادرة للملك سلمان بن عبد العزيز وهو في الثالثة من عمره يجلس بجوار الملك المؤسس.

ويظهر في الصورة بجوار الملك عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعمره 3 سنوات عام 1938م، حسب الدارة.

وأوضحت أن تاريخ نشر لصورة كان عام 1357 هجرية ما يقابلها بالميلادية عام 1938، ما يعني أن عمرها 81 عاما.

ووصفت الدارة الصورة بـ "التاريخية"، وجاء نشرها تزامنا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني.

وتعود الصورة الملتقطة للملك المؤسس عبدالعزيز أثناء إلقائه كلمة حفل استقبال رؤساء وفود الحج في مكة المكرمة.



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