في ذكراه.. يوسف عيد من الثانوية الأزهرية للأعمال الكوميدية

تحل اليوم الأحد ذكرى وفاة الفنان يوسف عيد الذي رحل في مثل هذا اليوم 22 سبتمبر من عام 2014.



حصل يوسف عيد على الثانوية الأزهرية واشتهر بأداء الأدوار الكوميدية الصغيرة التي لا تتعدى مشاهد معدودة في الأعمال الفنية منها أفلام "الناظر" و"اضحك الصورة تطلع حلوة" و"التجربة الدنماركية" كما تألق في عديد من المسلسلات مثل "تامر وشوقية" و"لحظات حرجة".



يعد يوسف عيد من أفضل الممثلين الذين لفتوا الأنظار بأدوارهم الكوميدية رفم قصر مساحة الدور، حتى أنه كان يظهر في بعض الأعمال في مشهد واحد.



أجريت له عملية جراحية ناجحة في عينه اليمنى حيث كان يعاني من عدم وضوح الرؤية بها ونصحه الأطباء بضرورة إجراء عملية سريعًا حيث أجريت عملية لإزالة المياه البيضاء، ونصحه الأطباء بضرورة الابتعاد عن الإضاءة والتراب لمدة أسبوعين على الأقل ليعود بعدها ويستمر عمله الفني كما كان.



كان من المفترض أن يسافر لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لحضور حفل افتتاح فيلم المسافر الذي يظهر فيه كضيف شرف ولكن العملية الجراحية منعته من السفر.



توفي يوسف عيد في منزله عن عمر يناهز 66 عامًا إثر أزمة قلبية.