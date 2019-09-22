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الأرصاد: اعتدال حالة الطقس مع بداية فصل الخريف

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:27 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
كـريـم الخـطيب
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرارا في الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة في المعدل الطبيعي مع أول يوم خريف ومستمر لمدة أسبوع، موضحا أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى 32 درجة.

وأضاف «أحمد عبد العال» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أنه مازال هناك ارتفاع في نسب الرطوبة، وشبورة مائية على المناطق والطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاطا للريح في الساحل الشمالي الغربي وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وهذا يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية في غرب البحر الأبيض وغرب البحر الأحمر وخليج السويس.


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