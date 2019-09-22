ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الرابعة

انتهت بالأمس منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020-2019.



شهدت الجولة 7 مباريات، كانت حصيلتها 6 انتصارات وتعادل واحد و 14 هدف و مباراة مؤجلة .



وكانت مباراة الهلال و الاتحاد من أبرز مباريات الجولة الرابعة، حيث أنتهت بفوز الأول بثلاث أهداف مقابل هدف، ليتصدر الهلال ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 10 نقاط.



بينما تمكن الأهلي السعودي من الفوز على نظيره الفتح، بنتيجة هدفين مقابل لا شئ من تسجيل دجانيني وعمر السومة.



وشارك لاعب نادي العدالة اليو سيسي في تقدم فريقه على نادي أبها بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث تمكن من أحراز الهدف الأول للعدالة في الدقيقة الرابعة من زمن اللقاء، ليتصدر قائمة الهدافين برصيد 4 أهداف، متفوقا على عمر خريبين بهدف واحد فقط.

