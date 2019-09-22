شاهد .. الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth

يستعرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الأحد، الحالة المرورية بشوارع القاهرة من خلال google earth.



ورصدت اللقطات الجوية سيولة مرورية عالية على طريق صلاح سالم في الاتجاه القادم من المطار، ومتجهة إلى مسجد الرحمن الرحيم وكوبري أكتوبر.



وأظهرت لقطات google earth، أن مطلع كوبرى 6 أكتوبر من طريق صلاح سالم يشهد سيولة مرورية عالية، بينما يشهد أسفل كوبري 6 أكتوبر كثافات مرورية عالية للغاية.



وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين، الالتزام بالسرعات المرورية المحددة وعدم السير بسرعات عالية.