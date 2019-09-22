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بالأعلام والهتافات الوطنية الداعمة.. الجالية المصرية بنيويورك تنظم وقفات تأييد للرئيس السيسي

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:42 ص
الجالية المصرية بنيويورك
الجالية المصرية بنيويورك تنظم وقفات تأييد للرئيس السيسي
كـريـم الخـطيب
تجمعت الجالية المصرية في شوارع الولايات المتحدة الأمريكية، احتفاء بمشاركة الرئيس السيسي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام.

احتشدت الجالية المصرية في نيويورك بالإعلام والهتافات الوطنية الداعمة للقيادة السياسية، لمساندة الرئيس السيسي للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الرابعة والسبعين، التي تبدأ أعمالها الثلاثاء المقبل.

وغادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة الماضية، القاهرة متوجها إلى نيويورك للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الرابعة والسبعين التي تبدأ أعمالها الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 سبتمبر الجارى، كما يلتقى عددا من زعماء دول العالم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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