كارول سماحة عن فيديو معذب الطفلة: قلبي عم يوجعني

ما قدرت إنشرو للمقطع..ولا قدرت كمال إحضرو..قلبي عم يوجعني من مبارح 😰

خلص الحكي خلص 🙏🏻😰😰 https://t.co/1Zja5Tx2jx — CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) September 22, 2019

أعربت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن استيائها وحزنها بسبب الفيديو المتداول لـ الفلسطيني يوسف القططي، الذي يقوم بضرب طفلته الرضعية.وكتبت كارول سماحة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "ما قدرت إنشرو للمقطع..ولا قدرت كمال إحضرو..قلبي عم يوجعني من مبارح خلص الحكي خلص".وقام ذلك الشخص الذي يدعى يوسف القططي، فلسطيني الجنسية ويقيم في السعودية، بتصوير فيديو يعتذر فيه لابنته ولكل رواد التواصل الاجتماعي الذين حركوا السلطات في السعودية لاتخاذ قرار سريع بالقبض عليه بسبب ذلك الفيديو البغيض الذي يعبر عن شخص مريض نفسيا.جدير بالذكر أن الفيديو أثار الغضب بين الرواد، وقاموا بنشره على أوسع نطاق حتى وصل إلى السلطات الإعلامية في السعودية وقامت بالتحرك فورا.