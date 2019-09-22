في مطروح .. بدء الدراسة بـ 5 مدارس جديدة وتوسعات بالمباني والفصول

انطلق صباح اليوم الأحد، ماراثون العام الدراسي الجديد بمحافظة البحر الأحمر، حيث قامت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر بحضور الطابور الصباحي لمدرسة الميناء الثانوية المشتركة.



و في كلمتها أكدت النائبة، على أن التعليم هو أساس بناء الشعوب و المجتمعات، وأن طالبي العلم هم النواة الحقيقية لتكوين وطن ناجح، وشددت يسرا على الطلاب على ضرورة بذل قصارى جهدهم في تلقي العلم و التحصيل الدراسي.



وكانت أعلنت محافظة البحر الأحمر، الانتهاء من جميع الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد، لتهيئة المدارس للطلاب بعد إجازة آخر العام، من عمليات الصيانة للمدارس وعمليات التوسع والإنشاءات الجديدة للمدارس المقرر دخولها الخدمة هذا العام.



ومن جانبها قالت نورا كامل فاضل مديرية مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنهت جميع الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى مدن المحافظة استعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد، اليوم الأحد، بفتح أبواب 173 مدرسة منها خمس مدارس جديدة تدخل الخدمة لأول مرة هذا العام بالإضافة إلى التوسعات في بعض المباني والفصول.



رافق النائبة في جولتها، اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة و اللواء واصف عدلي رئيس حي جنوب ونورا فاضل مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، وعدد من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة.

