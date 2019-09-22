ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

في مطروح .. بدء الدراسة بـ 5 مدارس جديدة وتوسعات بالمباني والفصول

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:47 ص
صدى البلد
إبراهيم جادالله
انطلق صباح اليوم الأحد، ماراثون العام الدراسي الجديد بمحافظة البحر الأحمر، حيث قامت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر بحضور الطابور الصباحي لمدرسة الميناء الثانوية المشتركة.

و في كلمتها أكدت النائبة، على أن التعليم هو أساس بناء الشعوب و المجتمعات، وأن طالبي العلم هم النواة الحقيقية لتكوين وطن ناجح، وشددت يسرا على الطلاب على ضرورة بذل قصارى جهدهم في تلقي العلم و التحصيل الدراسي.

وكانت أعلنت محافظة البحر الأحمر، الانتهاء من جميع الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد، لتهيئة المدارس للطلاب بعد إجازة آخر العام، من عمليات الصيانة للمدارس وعمليات التوسع والإنشاءات الجديدة للمدارس المقرر دخولها الخدمة هذا العام.

ومن جانبها قالت نورا كامل فاضل مديرية مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنهت جميع الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى مدن المحافظة استعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد، اليوم الأحد، بفتح أبواب 173 مدرسة منها خمس مدارس جديدة تدخل الخدمة لأول مرة هذا العام بالإضافة إلى التوسعات في بعض المباني والفصول.

رافق النائبة في جولتها، اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة و اللواء واصف عدلي رئيس حي جنوب ونورا فاضل مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، وعدد من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة.
في مطروح .. بدء الدراسة بـ 5 مدارس جديدة وتوسعات بالمباني والفصول
في مطروح .. بدء الدراسة بـ 5 مدارس جديدة وتوسعات بالمباني والفصول
في مطروح .. بدء الدراسة بـ 5 مدارس جديدة وتوسعات بالمباني والفصول

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دخول 5 مدارس جديدة للخدمة خلال العام الدراسي الجديد في البحر الأحمر

الدراسة بكرة .. ننشر وصايا التعليم للمدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد

تعليم البحر الأحمر: انتظام الدراسة في جميع المدارس الحكومية

ترشيحاتنا

بـ4 مواجهات .. استئناف مسابقة الدوري .. موعد مباريات الأحد 22-9-2019 والقنوات الناقلة

الأهلي لم يفز بل الزمالك خسر .. هجوم ناري من مرتضى على حسام عاشور

الأهلي لا يعرف طعم الخسارة مع هذا الحكم .. تعرف عليه

بفستان قصير.. مي عمر بصحبة زوجها والإعلامية بوسي شلبي

شاهد.. الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth

نجاح عملية زرع لسان لمريضة بالسرطان من جلد ذراعها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منفوش وأنيق .. شاهد فستان زوجة أحمد داوود في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

بين فبركة الفيديوهات والاعتذار.. كيف فشلت جماعة الإخوان الإرهابية فى تضليل المصريين وتحريك المظاهرات

بالكرانيش .. زوجة خالد سليم بفستان ملفت في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي ..صور