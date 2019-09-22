في البحيرة.. شاهد تسليم الكتب الدراسية دون التقيد بدفع المصاريف

انتظمت الدراسة فى 3900 مدرسة بجميع المراحل التعليمية فى 18 إدارة تعليمية بنطاق مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، والتزمت جميع المدارس بتنظيم طابور الصباح وانتظام الطلاب والطالبات والمدرسين بالحضور للمدارس.



وأكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، في بيان، الأحد، انتظام العملية التعليمية فى 3900 مدرسة في 18 إدارة تعليمية مقيد بها 460 ألف طالب وطالبة، مشيرا إلى بدء الدراسة أمس السبت فى 621 مدرسة يعملون بنظام الفترتين وإلى تشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم لتلقى الشكاوى التي تؤثر على سير العملية التعليمية، مشددًا على تسليم الكتب الدراسية لجميع الطلبة والطالبات بدون التقييد بدفع الرسوم الدراسية والتزام طالبات وطلاب جميع المدارس بالزي المدرسي الموحد لها.



كما نبه وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة التزام مديري المدارس بحضور الطلبة والتلاميذ وهيئة التدريس فى طابور الصباح وتحية العلم وتحقيق الانضباط الإداري بالمدارس والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف الرسمية، لافتا إلى أهمية تنظيم البرامج الوقائية والإنمائية والإنشائية من خلال دور الاخصائيين الاجتماعيين بالمدارس لتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن وغرس القيم لدى الطلاب لتخريج أجيال جديدة صالحة قادرة على بناء الوطن.



ومن جانبها أكدت نوال القونى اخصائى أول تربية اجتماعية بدرجة معلم خبير بمدرسة الدكتور لطفى الأسطى الثانوية للبنات بإدارة إيتاى البارود التعليمية على دور الاخصائية الاجتماعية فى تنمية شخصية الطالبات وتوعيتهم وتبصيرهم بما يدور حولهم من خلال دعمهم بالمعلومات فى الندوات والمحاضرات التى يتم تنظيمها خلال العام الدراسى، موضحة دور الاخصائية الاجتماعية مع أبناء الشهداء والأيتام والفائقات والموهوبات بصفة عامة ومنحهم الأولوية فى برامج وأنشطة التربية الاجتماعية، وإعفاء أبناء الشهداء والأيتام وأصحاب معاشات الضمان الاجتماعى من الرسوم الدراسية بالإضافة إلى إعفاء أبناء العاملين بالتربية والتعليم من نصف الرسوم الدراسية غير المقررة.