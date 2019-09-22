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تعليم

في أول يوم دراسة.. أولياء الأمور يتجمعون أمام أبواب مدارس عين شمس لتوصيل أبنائهم

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:19 ص
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
قسم التعليم - عدسة أحمد بيسو
شهدت المدارس التابعة لإدارة عين شمس التعليمية اليوم الاحد، اقبالا كبيرا من الطلاب في أول يوم في العام الدراسي 2019 /2020.

وقد تلاحظ في مدارس عين شمس حرص أولياء الأمور على التجمع أمام أبواب المدارس لتوصيل ابنائهم للمدارس والاطمئنان على دخولهم بسلام لطابور الصباح.

وقد فتحت اليوم الأحد مدارس محافظتي القاهرة والجيزة إلى جانب مدارس باقي محافظات الجمهورية، أبوابها، لاستقبال طلاب الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي لبدء العام الدراسي 2019 /2020.

وكانت قد بدأت الدراسة أمس "السبت" في مدارس 12 محافظة فقط لا تطبق إجازة السبت في مدارسها بسبب ارتفاع كثافاتها.

وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تكليفات رسمية لجميع قيادات المديريات التعليمية، توصي بمتابعة سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد 2019 /2020 في المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

كما أصدرت الوزارة تعليمات لجميع المديريات التعليمية والمدارس بعدم التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو حزبية.

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على حظر استغلال أسوار المدارس في إعلانات الدروس الخصوصية أو الشعارات السياسية، إلخ، ويتم إزالتها على الفور، مع كتابة تعليمات تحث على التمسك بالمبادئ، والسلوكيات، والقيم الحميدة.
في أول يوم دراسة.. أولياء الأمور يتجمعون أمام أبواب مدارس عين شمس لتوصيل أبنائهم
في أول يوم دراسة.. أولياء الأمور يتجمعون أمام أبواب مدارس عين شمس لتوصيل أبنائهم
في أول يوم دراسة.. أولياء الأمور يتجمعون أمام أبواب مدارس عين شمس لتوصيل أبنائهم
في أول يوم دراسة.. أولياء الأمور يتجمعون أمام أبواب مدارس عين شمس لتوصيل أبنائهم
في أول يوم دراسة.. أولياء الأمور يتجمعون أمام أبواب مدارس عين شمس لتوصيل أبنائهم

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