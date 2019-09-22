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رياضة

صدمة قوية لـ عشاق قناة نايل سبورت .. تفاصيل

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:23 ص
شعار قناة نايل سبورت
شعار قناة نايل سبورت
عمرو الحلوانى
تأكد عدم إذاعة مباريات الدورى الممتاز لكرة القدم لموسم 2019/2020 عبر شاشة قناة " نايل سبورت " وذلك لعدم حصولها على حقوق بث المباريات.

وكانت حالة كبيرة من الجدل أثيرت أمس بسبب عدم إذاعة لقاءات اليوم الأول من لقاءات الجولة الأولى ببطولة الدورى الممتاز عبر شاشة نايل سبورت.

ومن المقرر أن تذاع مباريات الدورى الممتاز بالكامل عبر قنوات " أون سبورت "  وتايم سبورت فقط لا غير.

وتعد قناة نايل سبورت واحدة من أعرق وأقدم القنوات الرياضية المصرية على الإطلاق، إلا أنها لم تنجح فى الحصول على حقوق إذاعة لقاءات الدورى وبالتالى لن تذاع أحداث حتى هذه اللحظة عبر شاشتها.

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