التربية والتعليم تؤكد تسليم الكتب لا علاقة له بدفع المصروفات.. فيديو

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، إن تسليم الكتب للطلاب لا علاقة له بدفع المصروفات الدراسية.



وأشار الدكتور رضا حجازي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" ، المذاع عبر فضائية "دي إم سي" ، اليوم الأحد، إلى أن توجيهات من وزير التربية و التعليم و الذي وقع عليها بأنه ممنوع منعا باتا جمع أى تبرعات للمدرسة.



ونصح الطلاب بضرورة الحفاظ على المذاكرة والجد والاجتهاد، وعدم إهمالهم للدراسة، ليصلوا إلى ما يريدونه في المستقبل.



وأردف أن الوزارة مازالت تعمل على النظام الجديد الذي تتضمن مناهجها أنشطة يمارسها الطالب من أجل بناء شخصيته، موضحا ان النظام الجديد يطبق على المرحلة التمهيدي " kg 1 ، kg 2 " و المرحلة الأولى والثانية إبتدائية.

