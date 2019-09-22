ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التربية والتعليم تؤكد تسليم الكتب لا علاقة له بدفع المصروفات.. فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:47 ص
صدى البلد
مي محمد
قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، إن تسليم الكتب للطلاب لا علاقة له بدفع المصروفات الدراسية.

وأشار الدكتور رضا حجازي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" ، المذاع عبر فضائية "دي إم سي" ، اليوم الأحد، إلى أن توجيهات من وزير التربية و التعليم و الذي وقع عليها بأنه ممنوع منعا باتا جمع أى تبرعات للمدرسة.

ونصح الطلاب بضرورة الحفاظ على المذاكرة والجد والاجتهاد، وعدم إهمالهم للدراسة، ليصلوا إلى ما يريدونه في المستقبل.

وأردف أن الوزارة مازالت تعمل على النظام الجديد الذي تتضمن مناهجها أنشطة يمارسها الطالب من أجل بناء شخصيته، موضحا ان النظام الجديد يطبق على المرحلة التمهيدي " kg 1 ، kg 2 " و المرحلة الأولى والثانية إبتدائية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب وزير التعليم يتفقد مدرسة أم المؤمنين بالجيزة .. ويمنع ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات

رئيس قطاع التعليم العام يتابع بدء العام الدراسي بمدرسة المستقبل بمدينة نصر

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم عند تناول فص من الثوم قبل النوم ؟

بالأعلام والهتافات الوطنية الداعمة.. الجالية المصرية بنيويورك تنظم وقفات تأييد للرئيس السيسي

صدمة قوية لـ عشاق قناة نايل سبورت .. تفاصيل

الإفتاء توضح حكم تلفظ الزوج بـ«عليَ الطلاق» .. فيديو

كارول سماحة عن فيديو معذب الطفلة: قلبي عم يوجعني

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 22 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منفوش وأنيق .. شاهد فستان زوجة أحمد داوود في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

بين فبركة الفيديوهات والاعتذار.. كيف فشلت جماعة الإخوان الإرهابية فى تضليل المصريين وتحريك المظاهرات

بالكرانيش .. زوجة خالد سليم بفستان ملفت في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي ..صور