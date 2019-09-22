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اقتصاد

رئيس جهاز مدينة الشروق: إزالة غرف أسطح مخالفة بالمجاورة الأولى بالمنطقة التاسعة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:37 ص
جانب من الازالات
جانب من الازالات
آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تنفيذ قرار إزالة لغرف أسطح مخالفة بإحدى القطع السكنية بالمجاورة الأولى بالمنطقة التاسعة عمارات بالمدينة، وذلك لمخلفة اشتراطات التراخيص، وزيادة النسبة البنائية للمبنى، وذلك في إطار حملات إزالة التعديات والمخالفات بالمدينة.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغطي، استمرار إزالة المخالفات والإشغالات التي تمت بعد صدور قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، مشيرًا إلى أنه سيتم التصالح فقط في المخالفات التي تم ارتكابها قبل صدور القانون ولائحته التنفيذية.

وقال رئيس الجهاز،إن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في أجهزتها المختلفة على إزالة كافة المظاهر العشوائية بالمدن الجديدة، وكذا الحفاظ على المظهر الجمالي لتلك المدن، مشيرًا إلى أن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة لرصد وإزالة أية مخالفة أو تعدٍ وفقًا للقانون، وأنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

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