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أخبار العالم

قراصنة يطلقون سراح بحارة روس اختطفوا بالقرب من شواطئ الكاميرون

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:34 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد مصدر في شركة (ماركونسولت شيفاهارت) المشغلة لسفينة النقل (مارمالايتا) أن القراصنة الذين اختطفوا بحارة روس وألمان بالقرب من ساحل الكاميرون، أطلقوا سراحهم وتم نقلهم إلى ألمانيا.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية اليوم الأحد عن المصدر- الذي لم تسمه - القول إنه "من غير المعلوم موعد عودة المواطنين الروس إلى بلادهم"، موضحا أنه من المنتظر أنن تتم عملية عودتهم إلى بلادهم الأسبوع المقبل.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت - خلال بيان صدر في 16 أغسطس الماضي - أن قراصنة اختطفوا ثلاثة مواطنين روس قبالة ساحل الكاميرون، وأن الدبلوماسيين الروس يعملون على إطلاق سراحهم.

ووفقا لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني للخارجية الروسية، فإنه في 15 أغسطس، تعرضت سفينة الشحن "مارمالايتا" الدانماركية التابعة لشركة (ولترابالك) بالقرب من ميناء "دوالا" بجمهورية الكاميرون، لهجوم من جانب مجهولين قاموا باختطاف ثمانية من أفراد الطاقم؛ من بينهم ثلاثة مواطنين روس وخمسة مواطنين ألمان.

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