بعد إرسال أمريكا قوات إضافية للمنطقة.. إيران تكشف عن أسلحة جديدة

كشفت إيران عن خلال العرض العسكري السنوي عن رأس حربي جديد مركب على صواريخ "خرمشهر" بعيدة المدى، كما استعرض الحرس الثوري 18 صاروخا باليستيًا.



وبحسب وكالة "فارٍس" الإيرانية، فإن صاروخ "خرمشهر" الباليستي البالغ مداه ألفي كم يمكنه حمل رأس حربي واحد أو عدة رؤوس حربية بوزن 1800 كجم.



كذلك كشف الحرس الثوري عن معدات عسكرية جديدة من بينها منصة لإطلاق الطائرات المسيرة.



كما استعرضت إيران بوارج ومروحيات في مياه الخليج عند ميناء "بندر عباس".



يأتي ذلك في ظل توتر بالمنطقة واتهام الولايات المتحدة لإيران بتنفيذ الهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو السعودية.



من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه ليس على قناعة بأن بلاده بإمكانها تفادي اندلاع حرب جديدة ضدها في المنطقة.



وعلق ظريف على قرار الإدارة الأمريكية نشر قوات إضافية في السعودية ردا على الهجوم الأخير على شركة "أرامكو"، قائلا إن "هذه المواقف المتباهية لن تساعد في تخفيف التوتر، وما سيساعد هو إنهاء الحرب اليمنية"، معربا عن قناعته بأن "الولايات المتحدة تتبع نهجا خاطئا تماما إزاء هذه المسألة".



يأتي ذلك عقب موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة على إرسال قوات أمريكية لتعزيز دفاعات السعودية الجوية والصاروخية بعد أكبر هجمات على الإطلاق تعرضت لها منشآت أرامكو.



وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر "استجابة لطلب المملكة وافق الرئيس على إرسال قوات أمريكية ستكون ذات طبيعية دفاعية وتركز بشكل أساسي على الدفاع الجوي والصاروخي.