ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد إرسال أمريكا قوات إضافية للمنطقة.. إيران تكشف عن أسلحة جديدة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:42 ص
عرض عسكري ايران
عرض عسكري ايران
رحيم يسري
كشفت إيران عن خلال العرض العسكري السنوي عن رأس حربي جديد مركب على صواريخ "خرمشهر" بعيدة المدى، كما استعرض الحرس الثوري 18 صاروخا باليستيًا.

وبحسب وكالة "فارٍس" الإيرانية، فإن صاروخ "خرمشهر" الباليستي البالغ مداه ألفي كم يمكنه حمل رأس حربي واحد أو عدة رؤوس حربية بوزن 1800 كجم.

كذلك كشف الحرس الثوري عن معدات عسكرية جديدة من بينها منصة لإطلاق الطائرات المسيرة.

كما استعرضت إيران بوارج ومروحيات في مياه الخليج عند ميناء "بندر عباس".

يأتي ذلك في ظل توتر بالمنطقة واتهام الولايات المتحدة لإيران بتنفيذ الهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو السعودية.

من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه ليس على قناعة بأن بلاده بإمكانها تفادي اندلاع حرب جديدة ضدها في المنطقة.

وعلق ظريف على قرار الإدارة الأمريكية نشر قوات إضافية في السعودية ردا على الهجوم الأخير على شركة "أرامكو"، قائلا إن "هذه المواقف المتباهية لن تساعد في تخفيف التوتر، وما سيساعد هو إنهاء الحرب اليمنية"، معربا عن قناعته بأن "الولايات المتحدة تتبع نهجا خاطئا تماما إزاء هذه المسألة".

يأتي ذلك عقب موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة على إرسال قوات أمريكية لتعزيز دفاعات السعودية الجوية والصاروخية بعد أكبر هجمات على الإطلاق تعرضت لها منشآت أرامكو.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر "استجابة لطلب المملكة وافق الرئيس على إرسال قوات أمريكية ستكون ذات طبيعية دفاعية وتركز بشكل أساسي على الدفاع الجوي والصاروخي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف خططت إيران لضرب حقول أرامكو باستخدام الحوثيين.. الدفاع السعودية تجيب (فيديو وصور)

المعركة تشتعل ..السعودية تضغط على الزناد وتوجه ضربة مدمرة لأهداف إيرانية.. فيديو

الحرب العالمية الثالثة.. الكويت تطلق النفير.. وإيران تهدد أمريكا.. وترامب: الضربة القاضية قادمة

تحالف دولي لتأمين الملاحة في الخليج.. إجماع إقليمي على ضلوع إيران في الهجمات ضد منشآت أرامكو.. طهران تلوح بحرب شاملة.. وتدمير مواقع إيرانية على لائحة خيارات الرد

بينها قصف أهداف داخل إيران.. ترامب يبحث خيارات الرد العسكري على هجوم أرامكو

ترامب يوافق على نشر قوات دفاعية في المنطقة بعد الهجوم على أرامكو

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم عند تناول فص من الثوم قبل النوم ؟

بـ4 مواجهات .. استئناف مسابقة الدوري .. موعد مباريات الأحد 22-9-2019 والقنوات الناقلة

أكثر رسالة مأساوية .. نزل تحت المحيط ليطلب من حبيبته الزواج فمات غرقًا.. فيديو

علي جمعة ينصح بأمر لانشراح الصدر وتوسيع الرزق

مؤامرة الإخوان ضد مصر واحتفالات السعودية باليوم الوطني وهجوم ليبيا.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

بـ فستان مبهج.. إيفانكا ترامب تتألق في روما مع زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منفوش وأنيق .. شاهد فستان زوجة أحمد داوود في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

بين فبركة الفيديوهات والاعتذار.. كيف فشلت جماعة الإخوان الإرهابية فى تضليل المصريين وتحريك المظاهرات

بالكرانيش .. زوجة خالد سليم بفستان ملفت في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي ..صور