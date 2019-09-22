استقرار أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه.. الدولار يسجل 16.24 جنيه للشراء.. الذهب عيار 21 بــ696 جنيها للجرام .. وثبات الخضروات عند أسعار السبت

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم.. والدولار يسجل 16.24 جنيه

استقرار أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم

استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 22-9-2019

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الأحد 22/ 9 /2019 وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمى للبنك المركزى المصرى.وبلغ سعر الدولار نحو 16.2461 جنيه للشراء و16.3461 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 17.9779 جنيه للشراء و18.0951 جنيه للبيع ، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.2589 جنيه للشراء و20.3771 جنيه للبيع.وسجل الفرنك السويسرى نحو 16.3804 جنيه للشراء و16.4879 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 15.0413 جنيه للشراء و15.1381 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصينى نحو 2.2894 جنيه للشراء و2.3038 جنيه للبيع.وعلى مستوى أسعار العملات العربية سجل الريـال السعودي نحو 4.3310 جنيه للشراء و4.3581 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتى نحو 53.4359 جنيه للشراء و53.8711 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.4225 جنيه للشراء و4.4506 جنيه للبيع.على جانب آخر، استقرت أسعار المشغولات الذهبية في مستهل تعاملات اليوم الأحد، وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأسوع انتشارا سعر 696.8 جنيه.ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة إلي 796.3 جنيه، بينما سجل الجرام الواحد من عيار 18 نحو 597.25 جنيها.وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 نحو 464.55 جنيه ، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5574 جنيه و كيلو الذهب بـ796.305 ألف جنيه.واستقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 22 -9- 2019 بسوق العبور، حيث شهدت الأسواق المحلية، حالة من الاستقرار في أسعار السلع في الكثير من الأصناف.وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 6 و12 جنيها، وسجلت أسعار كيلو الطماطم نحو 5.5 جنيهات، وكيلو البطاطس من 3 إلى 5.5 جنيه، والبصل من 2 إلى 3.50 جنيهات، والكوسة من 4 إلى 6 جنيهات.وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 20 لـ28 جنيها، وكيلو الباذنجان الرومي بـ3.50 جنيهات، والباذنجان البلدي بـ3.50 جنيهات، والجزر بدون عروش بـ7 جنيهات.وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 4.50 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 6 جنيهات، والفلفل "حامي" البلدي 5.5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار البلدي 6 جنيهات، والخيار الصوب بـ7 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات، والبامية 20 جنيها.وسجل سعر كيلو الفلفل الألوان 12 جنيها، والقلقاس 7 جنيهات، والثوم 8 جنيهات، وسعر القرنبيط 4 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات.وعن أسعار الفاكهة اليوم ، تراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 17 و21 جنيها، والتين البرشومي بـ10 جنيهات، والجوافة من 4 لـ7 جنيهات، والخوخ المستورد سجل نحو 15 جنيها، والبلح زغلول من 5 لـ8 جنيهات، والبلح سلمى بـ 15 جنيها، والبلح البارحى بـ18 جنيها.وسجل سعر البرتقال الصيفي 7 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر 6 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر 5 جنيهات، وسعر الكانتلوب من 3 إلى 5 جنيهات، والرمان يتراوح سعرها ما بين 4 لـ6 جنيهات، ومانجو عويس من 20 لـ 30 جنيها، والمانجو جولك بـ14 جنيها.