الأرصاد تعلن توقعات طقس الغد: مائل للحرارة يصاحبه شبورة ورياح

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:



القاهرة 32/23

الإسكندرية 29/24

بورسعيد 30/24

رفح 30/29

طابا 33/24

كاترين 35/22

شرم الشيخ 35/27

بني سويف 33/23

قنا 37/25

أسوان 39/26

الوادي الجديد 36/24