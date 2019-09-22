أضرار الفياجرا.. 8 أضرار كارثية أبرزها مشاكل القلب وضعف النظر

كيف تعمل الفياجرا ؟



أضرار الفياجرا :



معلومات عليك معرفتها قبل تناول الفياجرا :



1- من الأفضل تناول الفياجرا قبل حوالي ساعة من ممارسة الجنس



2- مفعول الفياجرا يمتد من 4 إلى 6 ساعات



3- الفياجرا تساعد على الانتصاب ولا تحل مشكلة الضعف الجنسي بشكل عام



4- يجب استشارة الطبيب قبل تناول أقراص الفياجرا خاصة في حال الإصابة بالسكر أو أمراض القلب أو الضغط



5- يمكنك تناول الفياجرا مع أو بدون طعام



6- يبدأ مفعول الفياجرا في العمل بعد ساعة تقريبا من تناولها



إليك بعض الأدوية التي تتفاعل مع الفياجرا :



-أدوية النترات

- النتروبروسيد Nitroprusside

- السيميتيدين Cimetidine

- الاريثرومايسين Erythromycin

-مضادات الفطريات

- الريفامبيسين Rifampicin

- ألفا Alpha blockers لعلاج مشاكل البروستاتا وضغط الدم المرتفع

-الريتونافير Ritonavir



مصدر المعلومات موقع healthline الطبي.

أضرار الفياجرا قد لا تخطر على بال الرجال حين يقررون اللجوء لها لعلاج مشاكهم الجنسية، فقد أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث أضرار الفياجرا سواؤء على القلب أو على ضغط الدم وكذلك على العين و النظر، خاصة مع الإفراط فيها وهو ما يفعله الرجال كبار السن الذين يصرونعلى استخدام الفياجرا لعلاج مشكلة الانتصاب.وعلى الرغم من أن الفياجرا له نتيجة فعالة في علاج أزمة الانتصاب لدى الرجال، إلا أن أضرار الفياجرا مع كثرة استخدامها تفوق مميزاتها وتجعل الرجل يفكر مرتين قبل تناولها، ورغم ذلك فقد حققت أقراص الفياجرا مبيعات هائلة وتعد من المنتجات الأكثر مبيعًا حول العالم، تحت اسمها التجاري المعروف سيلدنافيل Sildenafil .تستخدم الفياجرا لعلاج ضعف الانتصاب (الضعف الجنسي)، وتساعد الرجل على الحفاظ على الانتصاب مؤقتًا حتى يتمكن من ممارسة الجنس ، إلا أن الفياجرا لا تعالج مشكلة الضعف الجنسي، ولا تؤثر على الرغبة الجنسية بل دورها محدود في الانتصاب، وتعمل على تدفق الدم إلى العضو التناسلي الذكري مما يساعده على الانتصاب.أثبتت الدراسة أضرار الفياجرا على الجسم وعدة مخاطر لا يتوقعها الرجال، تفوق بمراحل فوائدها، ومنها :1- يمكن أن تسبب الفياجرا انخفاضًا في ضغط الدم ، خاصة بعد ساعة أو ساعتين من تناوله، وذلك إذا كان لدى الرجل بالفعل انخفاض في ضغط الدم ، لذا يجب مناقشة هذا الأمر مع الطبيب قبل تناول أقراص الفياجرا.2- يجب ألا تتناول الفياجرا إذا كنت مصابًا بجلطة دماغية أو نوبة قلبية أو لديك ذبحة صدرية غير مستقرة.3- من المشاكل التي تسببها الفياجرا أنها تسبب الانتصاب من 4 إلى 6 ساعات، وهو أمر خطير و مؤلم بالنسبة للرجل.4- بعض الآثار الجانبية المحتملة للفياجرا هي الصداع وسيلان الأنف، وقد يشعر بعض الرجال بالدوار ويمكن أن تتسبب الفياجرا في الإغماء.5- في حالات أخرى، قد تسبب أقراص الفياجرا آلام الظهر أو العضلات.6- أحد أضرار الفياجرا الشائعة هو عسر الهضم أو حرقة المعدة، فيمكن أن تسبب مثبطات PDE-5 أحيانًا الغثيان أو القيء.7-أكدت دراسة علمية أجراها باحثون من كلية إيكان للطب في مدينة نيويورك ، أن استخدام جرعات أعلى من الفياجرا يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تلف كبير في الرؤية على المدى الطويل.8- يمكن أن تسبب الفياجرا آثارًا جانبية خطيرة وتفاعلات سلبية مع بعض الأدوية الأخرى وحتى المكملات الغذائية الطبيعية إذا تم تناولها دون وصفة طبية .