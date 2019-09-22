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أخبار البلد

ناس خارجة من بكابورت.. شريف مدكور يوجه رسالة نارية لأعداء الوطن

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:00 ص
شريف مدكور
شريف مدكور
أمل مجدى
نشر شريف مدكور، بثا مباشرا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وضح فيه أن السياحة ستشهد انتعاشا فى أول شهر أكتوبر محذرًا من الفيديوهات الكاذبة التى ينشرها أعداء الوطن وتهدد أمنه واستقراره.

قال شريف مدكور " مشيرتش أى حاجة من الفيديوهات اللى انتشرت دى علشان كنت عارف انها بلونة وهتفرقع، كفاية بقى الحاجات دى انا مش عارف الناس اللى بتشوف قناة الجزيرة دى ليه بتعمل كده كفاية اخبار مش عارف بتجيبوها ليه ، عايزين الناس والأولاد يروحوا المدارس والجامعات وشغلهم فى آمان.

وأضاف شريف مدكور "الناس اللى بتقول الاعلام المصرى وحش إمبارح cbc extra كانت عاملة تغطية مباشرة من ميدان التحرير على قد الحدث لأنه تافه وصغير، ويوسف الحسينى نور فى نفس القناة وأستاذ عمرو أديب تناول الموضوع بطريقة احترافية وحلقته مع اللواء سمير فرج هايلة.

وتابع "خلاص بقى مش كل شوية هنعيد ونزيد فى الحاجات دى ونشوف شغلنا وبلدنا وبلاش تشيروا فيديوهات الناس اللى طالعة من البكابورت هتخلى ريحة بروفايلاتكم وحشة".

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