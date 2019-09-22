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رياضة

بث مباشر.. مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي.. شاهد

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:43 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
ياسمين تيسير
يقدم لكم صدى البلد خدمة بث مباشر لـ مباراة ليفربول وتشيلسي من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" حيث من المتوقع ان تشهد المباراة أحداث مثيرة بين فرقتي الدوري الانجليزي، ويستطيع زوارنا مشاهدة مباراة ليفربول و تشيلسي بث مباشر في الدوري الانجليزي عبر الرابط المرفق في الخبر.

بث مباشر مباراة ليفربول و تشيلسي من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج"

يحل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره تشيلسي، اليوم، الأحد، في الخامسة والنصف مساءً، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

مباراة ليفربول و تشيلسي من بطولة الدوري الإنجليزي بريميرليج بث مباشر

ويدخل الفريقان مواجهة اليوم، لتخطي أحزانهما الأوروبية، حيث تلقى ليفربول هزيمة على يد نابولي الإيطالي بنتيجة 2-0، في انطلاقة الجولة الأولى دوري أبطال أوروبا، فيما خسر تشيلسي على يد فالنسيا الإسباني 1-0 بالبطولة ذاتها.

موعد مباراة ليفربول و تشيلسي من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج"

تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

بث مباشر مباراة ليفربول و تشيلسي من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج"

ويسعى تشيلسي أمام ليفربول لتحقيق الفوز الثالث له هذا الموسم، حيث فاز في مباراتين فقط، وتعادل مثلهما، وخسر مباراة واحدة.

بث مباشر مباراة ليفربول و تشيلسي من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج"

ويأمل محمد صلاح لمواصلة تألقه مع ليفربول، أمام فريقه السابق، والتسجيل للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سجل هدفًا في فوز الريدز بثلاثية نظيفة على حساب نيوكاسل يونايتد الجولة الماضية.

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