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محافظات

بالشكولاتة والورود.. استقبال طلاب المدرسة اليابانية بدمياط

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:09 ص
صدى البلد
زينب الزغبي
على الطريقة اليابانية، وقف الدكتور أحمد عبد الباقي مدير المدارس اليابانية المصرية بمحافظة دمياط، حاملا الشيكولاته والورد، لطلاب المدرسة اليابانية بكفر البطيخ بمحافظة دمياط، في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، وقام بتحيتهم بشكل جديد عن طريق المصافحة بشكل مرح.

 تعد المدرسة هى الثانية بدمياط من ضمن المدارس اليابانية التى افتتحت العام الماضي، على مستوى الجمهورية، حيث تم البدء في الدراسة للمرة الأولى بالمدرسة هذا العام.

وصرح الدكتور أحمد عبد الباقي مدير المدارس اليابانية بمحافظة دمياط بأن فكرة إنشاء المدارس اليابانية في مصر ترجع إلى ترسيخ فكر جديد في التعليم والتركيز على المهارات الخاصة بالطالب وتنميتها وهذا لا يتحقق إلا بالسعي الدؤوب نحوه بكل قوة وتخطي كل الصعاب.

وأشار إلى أنه تم استقبال الأطفال وأولياء أمورهم وتم عقد ندوة تعريفية بسياسة المدارس وهدفها وإقامة مسرح عرائس واكتساب الطلاب لقيم وسلوك قويم.
بالشكولاتة والورود.. استقبال طلاب المدرسة اليابانية بدمياط
بالشكولاتة والورود.. استقبال طلاب المدرسة اليابانية بدمياط
بالشكولاتة والورود.. استقبال طلاب المدرسة اليابانية بدمياط
بالشكولاتة والورود.. استقبال طلاب المدرسة اليابانية بدمياط
بالشكولاتة والورود.. استقبال طلاب المدرسة اليابانية بدمياط
بالشكولاتة والورود.. استقبال طلاب المدرسة اليابانية بدمياط

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