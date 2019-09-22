الأرصاد: استقرار في حالة الطقس على جميع أنحاء الجمهورية.. فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرارا في حالة الطقس على جميع أنحاء الجمهورية.



وأشار الدكتور أحمد عبد العال، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم، الأحد، إلى أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام.



ولفت الدكتور أحمد عبد العال، إلى أن هناك تكاثرا للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، خاصة في فترة الصباح الباكر.



وحذر سائقي المركبات من الشبورة المائية في الصباح الباكر خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.



