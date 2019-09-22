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اقتصاد

غدا.. انطلاق مؤتمر مستقبل الاستثمار بمصر.. رؤية رجال الأعمال

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:59 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
تنطلق غدًا الاثنين، أعمال مؤتمر "مستقبل الاستثمار في مصر.. رؤية مجتمع الأعمال"، والذي تنظمه جمعية رجال أعمال الإسكندرية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين والجمعية المصرية لشباب الأعمال برعاية وحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

ويستعرض المؤتمر "رؤية مجتمع الأعمال المصري حول آليات عمل القطاع الخاص ورفع قدرته التنافسية والإنتاجية وكفاءته في اختراق الأسواق العالمية وجذب المزيد من الأستثمارات"، فيما تناقش جلسات المؤتمر سبل تحقيق حياة كريمة للمواطن بالاعتماد على قدرة الاقتصاد على خلق الثروة من خلال زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية، لرفع مستوى المعيشة على نطاق واسع يحقق نمو شامل.

وتستعرض جلسات المؤتمر "الاقتصاد المصري بين فرص وتحديات الثورة الصناعية الرابعة"، قصص نجاح تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بالمشروعات الخاصة بالشباب ورواد الأعمال لتحقيق طفرة من الابتكار والإبداع بتلك المشروعات.

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