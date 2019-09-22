رئيس جامعة أسيوط يستقبل الطلاب بالحلوى في أول أيام الدراسة

حرص الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على استقبال طلاب الجامعة فى أول يوم للعام الجامعى الجديد ٢٠١٨ / ٢٠١٩ بالحلوى على بوابة الجامعة.



ورحب الدكتور طارق الجمال، بالطلاب وهنأهم ببدء العام الدراسي، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق.



وفي تصريح لرئيس جامعة أسيوط أشاد بانتظام الطلاب وكثافة حضورهم مما يبشر بعام جامعى موفق ومنتظم.



من جانبه أشار الدكتور شحاتة غريب، إلى أن مشاركته رئيس الجامعة للطلاب تضمنت توزيع الحلوى والمنتجات الغذائية احتفالا ببدء الدراسة، مضيفًا إلى أن ذلك التقليد الجديد يتم تطبيقه لأول مرة هذا العام، من منطلق حرص إدارة الجامعة على مشاركة الطلاب فرحة الطلاب الجدد بالتحاقهم بالجامعة وعودة الطلاب القدامى.