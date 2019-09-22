ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يستقبل الطلاب بالحلوى في أول أيام الدراسة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:03 ص
صدى البلد
إيهاب عمر
حرص الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على استقبال طلاب الجامعة فى أول يوم للعام الجامعى الجديد ٢٠١٨ / ٢٠١٩ بالحلوى على بوابة الجامعة.

ورحب الدكتور طارق الجمال، بالطلاب وهنأهم ببدء العام الدراسي، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق.

وفي تصريح لرئيس جامعة أسيوط أشاد بانتظام الطلاب وكثافة حضورهم مما يبشر بعام جامعى موفق ومنتظم.

من جانبه أشار الدكتور شحاتة غريب، إلى أن مشاركته رئيس الجامعة للطلاب تضمنت توزيع الحلوى والمنتجات الغذائية احتفالا ببدء الدراسة، مضيفًا إلى أن ذلك التقليد الجديد يتم تطبيقه لأول مرة هذا العام، من منطلق حرص إدارة الجامعة على مشاركة الطلاب فرحة الطلاب الجدد بالتحاقهم بالجامعة وعودة الطلاب القدامى.
رئيس جامعة أسيوط يستقبل الطلاب بالحلوى في أول أيام الدراسة
رئيس جامعة أسيوط يستقبل الطلاب بالحلوى في أول أيام الدراسة
رئيس جامعة أسيوط يستقبل الطلاب بالحلوى في أول أيام الدراسة
رئيس جامعة أسيوط يستقبل الطلاب بالحلوى في أول أيام الدراسة
رئيس جامعة أسيوط يستقبل الطلاب بالحلوى في أول أيام الدراسة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة أسيوط يستقبل الطلاب على البوابات فى أول أيام الدراسة.. صور

ترشيحاتنا

بـ فستان مبهج.. إيفانكا ترامب تتألق في روما مع زوجها

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي

المفتي السابق يكشف عن وصية للرسول للرقي والتقدم استهان بها الناس

في ذكراه.. يوسف عيد من الثانوية الأزهرية للأعمال الكوميدية

قصة حب سامح وفاطمة تتوج في حفل زفاف أسطوري

البربري الجاهل .. إليسا تعلق على فيديو معذب الطفلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدل الفساتين.. النجمات يتألقن بالجمبسوت في الجونة.. من الأجمل.. صور

منفوش وأنيق .. شاهد فستان زوجة أحمد داوود في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

بين فبركة الفيديوهات والاعتذار.. كيف فشلت جماعة الإخوان الإرهابية فى تضليل المصريين وتحريك المظاهرات