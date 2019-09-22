منع عرض فيلم Hustlers لـ جينفير لوبيز في ماليزيا بسبب مشاهد إباحية

حظرت الرقابة الماليزية عرض فيلم Hustlers للنجمة العالمية جينفير لوبيز بسبب تضمنه العديد من المشاهد الإباحية والمثيرة، بعد مرور أيام على طرحه بالسينمات الأمريكية والعالمية.



وأعلن الموزع الخارجي للفيلم قرار الرقابة الماليزية من خلال منشور بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "المشاهد الجرئية بسيطة وليس مبالغ فيها ولكن الرقابة الماليزية قررت منع عرض فيلم Hustlers وهي لديها تاريخ طويل بمنع الأفلام".



وتدور أحداثه حول مجموعة من الراقصات في ملهى ليلي شهير في نيويورك يخططون لسرقة أثرياء المدينة خلال السهرات.



وتعود أحداث الفيلم إلى بداية الألفينات عندما ضربت الأزمة المالية الاقتصاد الأمريكي، والفيلم من إخراج وكتابة الأمريكية Lorene Scafaria.

