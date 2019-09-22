ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

منع عرض فيلم Hustlers لـ جينفير لوبيز في ماليزيا بسبب مشاهد إباحية

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:13 ص
Hustlers
Hustlers
شروق ابراهيم
حظرت الرقابة الماليزية عرض فيلم Hustlers للنجمة العالمية جينفير لوبيز بسبب تضمنه العديد من المشاهد الإباحية والمثيرة، بعد مرور أيام على طرحه بالسينمات الأمريكية والعالمية.

وأعلن الموزع الخارجي للفيلم قرار الرقابة الماليزية من خلال منشور بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "المشاهد الجرئية بسيطة وليس مبالغ فيها ولكن الرقابة الماليزية قررت منع عرض فيلم Hustlers وهي لديها تاريخ طويل بمنع الأفلام".

وتدور أحداثه حول مجموعة من الراقصات في ملهى ليلي شهير في نيويورك يخططون لسرقة أثرياء المدينة خلال السهرات.

وتعود أحداث الفيلم إلى بداية الألفينات عندما ضربت الأزمة المالية الاقتصاد الأمريكي، والفيلم من إخراج وكتابة الأمريكية Lorene Scafaria.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرح تريلر فيلم hustlers لـ جينفير لوبيز وكاردي بي.. فيديو

بسبب رانيا يوسف.. عري جينفير لوبيز يثير الجدل عبر مواقع التواصل.. صور

جينفير لوبيز تشعل الأجواء بـ تورنتو السينمائي خلال عرض فيلمها Hustlers

شاهد..جينفير لوبيز في عشاء رومانسي مع خطيبها اليكس رودريجرز

تعرف على إيرادات فيلم Hustlers لـ جينفير لوبيز

ترشيحاتنا

علاء نبيل: وجود متعب مع البدري في المنتخب ضروري لمصالحة الجمهور

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن المقاول الهارب محمد علي.. فضيحة جديدة للهارب معتز مطر

رمضان صبحي زملكاوي .. رد ناري وحاسم لجماهير الأهلي على مرتضى منصور .. فيديو وصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول فص من الثوم قبل النوم ؟

المفتي السابق يكشف عن وصية للرسول للرقي والتقدم استهان بها الناس

البربري الجاهل .. إليسا تعلق على فيديو معذب الطفلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدل الفساتين.. النجمات يتألقن بالجمبسوت في الجونة.. من الأجمل.. صور

منفوش وأنيق .. شاهد فستان زوجة أحمد داوود في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

بين فبركة الفيديوهات والاعتذار.. كيف فشلت جماعة الإخوان الإرهابية فى تضليل المصريين وتحريك المظاهرات