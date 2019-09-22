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محافظات

تعرف على محاذير «تعليم الإسكندرية» مع انطلاق أول أيام الدراسة.. صور

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:13 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
انطلقت الدراسة بمدارس الإسكندرية اليوم الأحد، والتي استقبلت أكثر من مليون طالب وطالبة بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الفني، وذلك في أول أيام العام الدراسي الجديد.

وقام الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، يرافقه يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، جولة ميدانية على عدد من المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية.

واستهل المحافظ جولته بحضور طابور الصباح بمدرسة الخنساء الاعدادية بنات بمنطقة سموحة التابعة لإدارة شرق التعليمية، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، على مديري المدارس خلال الجولة بالالتزام بحظر دخول مندوبي المبيعات، خاصة مندوبي مبيعات الكتب الخارجية، فضلا عن حظر استخدام أسوار المدارس في الإعلانات.

وشدد على عدم تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور ومحاسبة من يخالف التعليمات بشكل فوري، بالإضافة إلى حظر التدخين نهائيا داخل المنشآت التعليمية.

وأضاف وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية، أنه تم وصول جميع الكتب المدرسية للمدارس، مشددا أنه سيتم تسليمها للطالب دون التقيد بربطها بسداد المصروفات والرسوم المدرسية.

كان تلاميذ المنظومة الجديدة من طلاب مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، قد انتظموا في الدراسة بدءا من يوم 11 سبتمبر الجاري، وذلك بالمدارس الحكومية والرسمية والخاصة "عربي ولغات".
تعرف على محاذير «تعليم الإسكندرية» مع انطلاق أول أيام الدراسة.. صور
تعرف على محاذير «تعليم الإسكندرية» مع انطلاق أول أيام الدراسة.. صور
تعرف على محاذير «تعليم الإسكندرية» مع انطلاق أول أيام الدراسة.. صور
تعرف على محاذير «تعليم الإسكندرية» مع انطلاق أول أيام الدراسة.. صور
تعرف على محاذير «تعليم الإسكندرية» مع انطلاق أول أيام الدراسة.. صور

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