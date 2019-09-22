بـ تحية العلم.. جامعة كفر الشيخ تستقبل طلابها الجدد.. صور

استقبلت جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، طلابها بتحية العلم بالملاعب المفتوحة بكلية التربية الرياضية لتعزيز روح الانتماء الوطني لدى الطلاب.



بدأت مراسم تحية العلم بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وعمداء الكليات وجميع طلاب الجامعة الجدد والقدامى وأعضاء الاتحادات الرياضية بكل الكليات وعشائر الجوالة والفرق الرياضية والفنية .



وعقب الانتهاء من تحية العلم، ألقى رئيس الجامعة كلمة ترحيب بالطلاب الجدد أكد فيها على أن تحية العلم تأكيد لمعاني الانتماء لمصر وهي رساله نوجهها لكل طلاب الجامعة، بأن يكون الاهتمام بالانتماء لبلدنا هو الدافع نحو الاهتمام بتلقي مختلف العلوم وتنمية مهارتهم من أجل مستقبل بلدهم ومستقبلهم فأنتم نصف الحاضر وكل المستقبل.

