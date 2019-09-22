بدل الفساتين.. النجمات يتألقن بالجمبسوت في الجونة.. من الأجمل.. صور

شهدت السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي إطلالات مميزة من النجمات، والتي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، ليبهرن الجميع بالفساتين واختياراتهن المميزة لإطلالاتهن بفعاليات مهرجان الجونة.



وعلى الرغم من أن افتتاح مهرجان الجونة كان يسوده فساتين السهرة التي اختارتها النجمات بأشكال واستايلات مختلفة، إلا أنه مع بداية اليوم الثاني للمهرجان بدأت النجمات في التنويع في اختيارتهن ليتألقن بـالجمبسوت.



العديد من النجمات تألقن بالجمبسوت بألوان وأشكال مختلفة، منهن النجمة منى زكي التي اختارت جمبسوت باللون الموف، وكان بسيطًا ومبهجًا وغير متكلف.



أما الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص فكانت أول من ارتدين الجمبسوت في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، كذلك الفنانة بشرى التي اختارت جمبسوت سواريه باللون الأخضر.



ومن النجمات اللاتي اخترن إطلالة الجمبسوت المميزة: ريهام أمين، ميار الغيطي، ودانا حمدان.