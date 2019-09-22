النائب محمد الحناوى: الشعب المصرى قال كلمته فى السيسى والجيش المصرى

أكد محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب، أن الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية قال كلمته الواضحة والحاسمة فى القائد والزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى قواته المسلحة الباسلة، عندما أعلن هذا الشعب العظيم رفضه وبشكل قاطع الاتهامات والانتقادات الموجهة للرئيس عبد الفتاح السيسى باسم بعض الأشخاص والكيانات الوهمية والضعيفة، التى لا وجود حقيقى لها فى الشارع السياسى وأكد الشعب المصرى للعالم كله جميع الانتقادات والسموم والأكاذيب ضد الرئيس السيسى والدولة المصرية والجيش المصرى الباسل لا أساس لها على أرض الواقع.



وقال "الحناوى" فى بيان له أصدره اليوم إن الشعب المصرى قال للعالم كله وبالفم المليان إن الرئيس السيسى يحظى بشعبية كبيرة وكاسحة فهو الذى انقذ الدولة المصرية ومنطقة الشرق الاوسط باسرها من حكم الفاشية الدينية، وأن القوات المسلحة المصرية الباسلة بالنسبة للشعب المصرى هى صمام أمان للامن القومى المصرى والعربى وخط أحمر لكل المصريين.



وقال النائب محمد هانى الحناوى إن اتهامات هذه الكيانات للدولة بأنها ضد العمل السياسى وأنها تضيق على الحريات وتقوم باعتقالات بدون سند قانون مجرد كلام مرسل ولا أساس له على أرض الواقع ولا يردده سوى الخونة والمرتزقة من التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أنه لا توجد اى اعتقالات سياسية فى مصر وأن الدستور والقانون هو الحكم بين جميع المصريين وأن ما يدعيه أمثال هؤلاء عن النظام المصرى كله كذب فى كذب.



وقال "الحناوى" إن الشعب المصرى العظيم يقف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى وخلف قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية لمساندة الدولة فى مواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تواجهها داخليا وخارجيا، مؤكدا أن هذا الشعب العظيم لن يترك قائده وقواته المسلحة وسيقف بكل قوة مدافعا عن مصر وأمنها واستقرارها.

