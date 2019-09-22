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أخبار العالم

انطلاق ملتقى قادة الإعلام العربي بمقر الجامعة العربية

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 12:14 م
صدى البلد
أ ش أ
انطلقت أعمال ملتقى قادة الإعلام العربي في نسخته السادسة اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والذي يعقد بالتعاون بين هيئة الملتقى الإعلامي العربي وقطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية.

يشارك نحو 100 شخصية من أبرز الصحفيين والإعلاميين، وكبار المسؤولين في قطاع الصحافة والإعلام بالوطن العربي.

ويولي الملتقى اهتماما خاصا بالقضايا والمجريات التي تطرأ على الساحة لمناقشتها أمام أكبر حشد من قادة الإعلام بالوطن العربي، للخروج بتوصيات يتم العمل عليها من قبل المؤسسات الإعلامية العربية، مما يعمل على رفع وعي الجماهير في المجتمعات العربية بأبعاد القضايا على الساحة وأسبابها وآثارها على كل المستويات.

ويهدف ملتقى قادة الإعلام إلى خلق قنوات للحوار بين كل من الجمهور المستهدف ومتخذي القرار لتعزيز المشاركة في اتخاذ القرار المناسب، وإيجاد الحلول للمشكلات الإعلامية المثارة على الساحة.

ويتضمن جدول أعمال الملتقى، الذي يُعقد على مدى يوم واحد، جلستين رئيسيتين..الأولى تحت عنوان "واقع الإعلام العربي .. والمستقبل المأمول"، وتناقش عددا من الموضوعات أهمها دور الإعلام في المتغيرات بالمنطقة، مستقبل الإعلام التقليدي في ظل تطورات وسائل التواصل الاجتماعي، وتأثير الإعلام على متخذ القرار وتوجيه الرأي العام بالإضافة إلى القوانين والتشريعات الإعلامية ومسئولية وسائل الإعلام في الفترة الحالية .

وتعقد الجلسة الثانية تحت عنوان "الإعلام منبر لقيادة الرأي العام" وتناقش عددا من الموضوعات أهمها مسارات التنمية في المؤسسات الإعلامية وقدرات الإعلاميين، دور المؤسسات التعليمية في تطور صناعة الإعلام، المسئولية التعليمية في تطور صناعة الإعلام، المسئولية الاجتماعية للمؤسسات الإعلامية، والإعلام العربي وتحديات المرحلة، بالإضافة إلى مناقشة التغيرات في الأدوات الإعلامية في ظل ثورة التكنولوجيا.

يذكر أن ملتقى قادة الإعلام العربي يندرج ضمن مبادرات هيئة الملتقى الإعلامي العربي بالكويت، والذي يعقد مبادراته الإعلامية على مدار 17 عاما بالتعاون مع قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية.

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