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أخبار العالم

الجبير: السعودية ستبذل كل ما في وسعها للدفاع عن نفسها ضد إيران

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:57 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير أن المملكة ستبذل كل ما في وسعها للدفاع عن نفسها ضد إيران.

وقال الجبير - في مقابلة أجراها مع شبكة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية أذاعتها اليوم /الأحد/ - إن السعودية تتشاور مع المملكة المتحدة حول الحصول على دعم عسكري، موضحًا أن بريطانيا تعد من أقوى حلفاء بلاده عندما يتعلق الأمر بالأمن.

وشدد الوزير السعودي على حرص بلاده على توفير الأمن لمنشآتها ولمواطنيها والمقيمين فيها، مؤكدًا أن المملكة ستبذل كل جهد لضمان وحفظ هذا الأمن. 

وأشار إلى أن إيران انخرطت في سلوك عدواني لمدة 40 عامًا ودمرت لبنان من خلال حزب الله، كما أرسلت ميليشيات لتدمير سوريا، ولديها أيضًا ميليشيات في العراق، وأخرى في اليمن، وتقوم بتزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وأضاف الجبير أن إيران عملت على تشكيل خلايا في دول مختلفة منها الكويت والبحرين لاستخدامها في تدبير هجمات إرهابية.

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