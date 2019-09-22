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برلمان

عابد: استجابة الحكومة لمطالب البرلمان بزيادة اعتمادات المجلس القومى يؤكد انتصارها لحقوق الإنسان

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 12:02 م
النائب علاء عابد
النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب
ماجدة بدوى
تقدمت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة بكل الشكر والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بصفة خاصة وأيضا لشعراوي فتوح وكيل الوزارة للخدمات السيادية للاستجابة لطلب أعضاء اللجنة لزيادة الميزانية الخاصة بإنشاء المقر الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان يكون صرحًا شاهدًا علي تطور حقوق الإنسان الثقافية والاجتماعية والتعليمية والصحية وحريه الرأي والتعبير في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال " عابد " فى بيان له أصدره اليوم إن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب كانت حريصة على أن يكون للمجلس القومى لحقوق الإنسان مقر يليق به وبدوره تجاه ملفات حقوق الإنسان فى مصر وخارجها، مؤكدا أن الاستجابة لمطالب أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب يؤكد انتصار النظام المصرى والحكومة المصرية لأهداف ومبادئ وقيم حقوق الإنسان.

وتوجه النائب علاء عابد بالتهنئة إلى الوزير محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكدا فى رسالة بعثها له حرص لجنة حقوق الإنسان على تقديم الدعم الكامل والحقيقى للمجلس القومى لحقوق الإنسان حتى يقوم بدوره على أكمل وجه فى متابعة تطبيق معايير حقوق الإنسان.

وكانت وزارة التخطيط قد بعثت برسالة إلى النائب علاء عابد أكدت فيها استجابت الحكومة لمطالب اللجنة بزيادة استثمارات مشروع إنشاء المقر الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان بمبالغ تعدت ال 62 مليون جنيه ليتعدى إجمالى المبلغ أكثر من 77 مليون جنيه.

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