شرطة هونج كونج تمنع المتظاهرين من الوصول للمطار



وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن الشرطة صعدت من عمليات التفتيش في محاولة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى المطار، ومن تعطيله عن العمل.



بدورها، قالت هيئة المطار إنه "لن يسمح لأحد بركوب قطار المطار السريع إلا من وسط هونج كونج، وليس من شبه جزيرة كولون".



وتجمع الآلاف من المتظاهرين في أحد المجمعات التجارية بهونج كونج، وذلك بعد فرض السلطات القيود الجديدة على السفر بالسكك الحديدية .



وكانت الاحتجاجات في هونج كونج قد بدأت - في يونيو الماضي - بسبب مشروع قانون، قررت السلطات سحبه، كان من شأنه السماح بتسليم أشخاص إلى الصين لمحاكمتهم هناك .



انتشرت شرطة هونج كونج اليوم /الأحد/ في محطة السكك الحديدية الرئيسية التي تخدم المطار، وذلك للحيلولة دون وقوع احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة تستهدف النقل الجوي.