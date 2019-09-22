ننشر أسعار الذهب بالأسواق اليوم الأحد 22-9-2019 .. فيديو

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 22-9-2019، ارتفاعا طفيفا، وسط توقعات بأن تشهد أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا خلال أيام إذا لم تتم مفاوضات تجارية بين أمريكا والصين بنجاح ويتوقع محللون ارتفاع سعر الذهب هذا الأسبوع بعد تخفيض الفيد الي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار.



ويستعرض موقع صدى البلد آخر أسعار الذهب والفضة في الأسواق.



في البداية يقول مينا واصف صاحب أحد محلات الذهب إن بورصة الذهب اليوم قد افتتحت التعاملات علي 1498 دولار لوقية الذهب، موضحا أن وزن أوقية الذهب هو ٣١.١٠ جرام



وأشار واصف إلى أن سعر جرام الذهب عيار ٢١ سجل 682 جنيها، موضحا على أن سعر الذهب يتصاعد عالميا ولكن سعر الدولار في البنوك المصريه ينخفض ويعتبر هذا أحد اسباب استقرار أسعار الذهب في مصر.



وقال أحمد ابراهيم أحد أصحاب محلات الذهب إن سعر جرام الذهب عيار 21 يصل إلى682 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 18 يصل الى50 جنيه، وجرام الذهب عيار 24 يصل الى575 جنيها.