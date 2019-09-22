مصادر تكشف موقف الكويت من التحالف الدولي لحماية الملاحة البحرية في الخليج

نقلت صحيفة القبس الإلكتروني عن مصادر مطلعة قولها إن موضوع إعلان انضمام الكويت إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية في الخليج لا يزال قيد الدراسة.



ووفقا للصحيفة الكويتية، علقت المصادر على ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول إجماع خليجي على أن إيران وراء اعتداءات «أرامكو» في السعودية، بالقول: «هناك لجان تحقيق دولية وننتظر نتائجها، وبعدها سنبين موقفنا من المتسبب في هذا الاعتداء».



وحول احتمال وصول قوات أمريكية إلى البلاد، وفق ما أعلن وزير الدفاع الأمريكي عن إرسال قوات من بلاده إلى المنطقة، أكدت المصادر أن لا اتصالات بهذا الشأن، وغير وارد وصول قوات أمريكية إلى الكويت.



وفي وقت سابق، أعلنت البحرين والسعودية والإمارات انضمامها للتحالف، وتسعى واشنطن من خلال التحالف إلى قيادة عمليات المراقبة البحرية والاستطلاع وتوفير سفن حربية لمهمات القيادة والسيطرة وضمان سلامة الممرات البحرية.



ومن المتوقع أن تشمل منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.