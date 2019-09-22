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كيف تنبأت الأجهزة الأمنية بمخطط المطرية الإرهابي ..فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:55 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
شيرين عادل
قال اللواء محمد صادق ، مساعد وزير الداخلية الأسبق: إن عملية القضاء على إرهابي من تنظيم حسم داخل وكر بالمطرية ناتجة عن امتلاك مصر جهاز أمنى واعى يستخدم كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة على أعلى مستوى للقضاء على البؤر الإرهابية.

وكشف اللواء محمد صادق خلال استضافته على فضائية اكسترا نيوز، أن الاجهزة الأمنية نجحت فى القضاء على إرهابى تنظيم حسم قبل وقوع الجريمة وذلك بفضل قاعدة معلومات دقيقة ومتطورة والذى يعود بدوره للجوانب الإستخبارية المعلوماتية والأمنية بالإضافة لتعاون المواطنين مع أجهزة الأمن لوعيه بخطورة هذه التنظيمات الإرهابية على الأمن القومى المصرى.

وأوضح اللواء محمد صادق أن واقعة القضاء على إرهابي من تنظيم حسم داخل وكر بالمطرية تمت فى إطار قانونى وأقوى رد على ما يطلقون عليه "دكاكين حقوق الإنسان" والتى توجه دائمأ اتهامات باطلة بعدم تطبيقها حقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان.

يذكر أن "إكسترا نيوز" الإخبارية قد أذاعت مقطع فيديو يرصد اللحظات الأولى لمداهمة قوات الشرطة لأحد أوكار حركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان في منطقة المطرية، وأعلنت وزارة الداخلية، مساء السبت، عن مداهمة قوات من الأمن الوطني وكرا يؤوي عناصر جماعة حسم الإرهابية، إحدى أذرع جماعة الإخوان الإرهابية المسلحة، في منطقة المطرية.

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