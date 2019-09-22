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مرأة

بـ فستان برتقالي قصير.. بشرى تتألق صباحًا في الجونة.. صور

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:59 ص
بشرى
بشرى
رشا عوني
نشرت الفنانة بشرى مجموعة صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، لتشارك جمهورها إطلالة جديدة.

وتألقت بشرى في فستان صيفي قصير باللون البرتقالي، منحها بهجة وأنوثة، مع حقيبة يد بسيطة بيضاء مرسوم عليها طائر.

واختارت بشرى تسريحة شعر بسيطة مع نظارة شمسية، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

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