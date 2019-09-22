بتحية العلم.. طلاب جامعة أسيوط يبدأون عامهم الدراسي الجديد.. صور

"تحيا جمهورية مصر العربية" بتحية العلم بدأ طلاب جامعة أسيوط عامهم الدراسي الجديد اليوم الأحد، حيث تجمع المئات من الطلاب بالمخيم المكشوف للمشاركة في مراسم تحية العلم وإعلان بدء العام الدراسي الجديد.



جاء ذلك بحضور الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من عمداء الكليات المختلفة بالجامعة ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وعز الدين المنصوري مدير عام رعاية الشباب بالجامعة وأعضاء مجلس اتحاد الطلاب وحشد من الطلاب من كافة كليات الجامعة.





وأطلق الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط دعوته للطلاب في أول أيام العام الجامعي الجديد 2019/2020 إلى الاجتماع معا على الحب المخلص لجامعة أسيوط والانتماء الصادق للوطن والتفاني من أجل تحقيق تقدمه والرخاء المنشود له، مؤكدا على تسخير كافة إمكانيات الجامعة لخدمة أكثر من ٨٤ ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها وهو ما يجب أن يقابله حرص من كافة أسرة الجامعة على الاجتهاد والتفوق الدراسي.



وأكد على مكانة جامعة أسيوط والذي يعد الانتماء لها شرفا وفخرا لكافة منتسبيها حيث لا تعد فقط قلعة للعلم والمعرفة ولكن كذلك منارة للثقافة والتنوير، وأرض خصبة لاكتشاف مختلف العناصر الرياضية والفنية والأدبية والتنافس فيما بينهم لإظهار مواهبهم و إبداعاتهم سواء داخل الجامعة أو على مستوى الجامعات المصرية ، والخروج بها فى بعض الأحيان إلى المحافل والمسابقات الدولية.



ووجه الدكتور شحاته غريب شلقامى التهنئة إلى أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بمناسبة بدء العام الدراسي الجامعي الجديد والذي دأبت الجامعة على تنظيم احتفالًا سنويًا للطلاب القدامى والجدد فى أول يوم دراسي من كل عام وهو ما يأتي تأكيدًا على سعيها الدائم إلى احتضان الطلاب وتقديم يد العون والمساعدة لهم بما ينعكس فى تعميق العلاقات والروابط بين الطلاب وإدارة الجامعة.



وفى هذا الشأن حث الدكتور شحاته غريب الطلاب على المشاركة الإيجابية والفعالة فى الأنشطة الطلابية دون ان يخل ذلك بالعملية التعليمية وذلك نظرًا لأهمية الأنشطة الطلابية في الارتقاء بالفكر والوجدان وتشكيل شخصية الطلاب مما يؤثر إيجابيًا على نهضة العملية التعليمية والارتقاء بها ، كما دعا الطلاب كذلك إلى مواصلة الجد والاجتهاد متمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا.



وأوضح على جلال رئيس اتحاد طلاب الجامعة أن اتحاد الطلاب يسعى دومًا إلى مساعدة الطلاب وحل المشكلات والعقبات التي قد تواجههم فى كافة المجالات سواء فى العملية التعليمية أو غيرها وذلك من خلال تقديم خدمات طلابية وإرشادية للطلاب الجدد لأفضل السبل التي تعينهم على التأقلم بشكل أسرع مع مرحلة جديدة من حياتهم وفتح آفاق جديدة لطرق وبدائل نافعة ومجدية، لافتًا أن تلك المهام التي يقوم بها اتحاد طلاب الجامعة تأتى بالتنسيق والتكامل مع إدارة الجامعة وإدارة رعاية الشباب المركزية والتي لا تألوا جهدًا فى تسخير كافة إمكانياتها لصالح الطلاب، كما نصح الطلاب إلى ضرورة السعي إلى الدائم لتحقيق التقدم الأفضل تحت شعار " السعي على طريق الوصول وصول ".

