لن أعيش في جلباب أبي.. جروب يختار أسبوعيا شخصيات مشهورة لرسمها بطريقة مميزة

قالت سارة سالم، أدمن جروب "إرسم"، إن الجروب يختار أسبوعيًا شخصيات مشهورة لرسمها بطريقة مميزة.



وأشارت سارة سالم البطوطي خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "ten" اليوم الأحد، إلى أن الجروب تم إنشاؤه منذ 6 سنوات، موضحة أن الأسبوع 304 تم اختيار شخصياته من مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.



وأوضحت سارة سالم أن رسم شخصيات مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" كان صدمة للجمهور، مشيرة إلى أنه كان هناك الكثير من الاعتراضات على الاختيار، حيث أن أغلب الرسم يكون لشخصيات أجنبية وليست مصرية.



وأضافت سارة سالم بأنها فضلت اختيار شخصيات من البيئة والثقافة والمجتمع المصري، مشيرة إلى أن المسلسل لا يختلف عليه أحد من حيث محاكاته القوية للمجتمع المصري، موضحة أنها لم تتوقع كم المشاركة في العمل والتي كان من بينها الكثير من الأطفال بداية من 8 سنوات وما فوق.

