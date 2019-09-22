رادار الحب.. تطبيق يساعدك على اكتشاف من معجب بك على فيسبوك

يعمل مطورو البرامج الخارجية أو تطبيقات الطرف الثالث، على إنشاء وتطوير تطبيقات وبرامج جديدة تساعد بطريقة عملها الإصدار الرسمي من التطبيقات الشهيرة كـ "واتساب"، و"فيسبوك"، حيث كشفت شركة شركة Mei App Inc عن تطبيق جديد يساعد مستخدميه على معرفة من معجب بهم في صمت من خلال رسائل واتساب.



وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعى توصل العلماء إلى ابتكار أداة جديدة، عبارة عن مساعد للعلاقات العاطفية تسمى Mei، ومن خلال التطبيق وبمساعدة التقنية تقوم بفحص محادثاتك النصية على فيسبوك وواتساب، لتحديد التوافق ويقدم درجة مدى إعجاب الشخص الذى تجرى معه محادثة نصية، بالإضافة لنصائح للمواعدة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



ويعمل هذا التطبيق على تحليل رسائل محادثات جهات الاتصال، ومعرفة ما إذا كان الشخص مهتم بالمستخدم عاطفيا أم لا، وذلك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل الأداة على إعادة صياغة ملف تعريف المرسل استنادًا إلى رسائله النصية عبر تطبيق فيسبوك وواتساب، وذلك من خلال إنشاء ملف تعريف شخصية عبر 30 سمة شخصية مختلفة، وبعد تقييم النتائج يقارن المستخدم بآلاف الآخرين في سمات مثل الانطواء والاجتماعية والعفوية وطريقة التفكير.



وقال المؤسس إيس لي: "لقد ابتكرت الأداة بدافع الضرورة لأن الكثير من علاقاتنا تعتمد الآن على الرسائل النصية، والتي تعاني من احتمال سوء التواصل والاتصال المفقود".



وتم إصدار تطبيق Mei التجريبي في Google Play، قد تم تصميمه لمساعدة المستخدمين على فهم أنفسهم بشكل أفضل والأشخاص الذين يتواصلون معهم عبر الرسائل المكتوبة.