مادونا تصدم جمهورها في أول أيام جولتها العالمية Madame X.. صور

عاش جمهور ملكة البوب الأمريكية مادونا صدمة كبيرة في أول حفلاتها الغنائية ضمن جولتها العالمية Madame X ، التي أقيمت أمس السبت في ولاية نيويورك الأمريكية.



وتناولت مادونا على المسرح مشروبا كحوليا "بيرة" وقدمت النجمة العالمية وصلة استعراضية تحمل الكثير من الإيحاءات الإباحية للسخرية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ومنعت مادونا جمهورها من استخدام هواتف المحمول أو التصوير كي يكون هناك اتصال بينها وبينهم وحتى يتمكنوا من التفاعل بشكل مباشر معها.



وطرحت مادونا البومها Madame X شهر يونيو الماضي، وحقق مبيعات هائلة حول العالم فور طرحه.

