ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مادونا تصدم جمهورها في أول أيام جولتها العالمية Madame X.. صور

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 02:11 م
Madame X
Madame X
شروق ابراهيم
عاش جمهور ملكة البوب الأمريكية مادونا صدمة كبيرة في أول حفلاتها الغنائية ضمن جولتها العالمية Madame X ، التي أقيمت أمس السبت في ولاية نيويورك الأمريكية.

وتناولت مادونا على المسرح مشروبا كحوليا "بيرة" وقدمت النجمة العالمية وصلة استعراضية تحمل الكثير من الإيحاءات الإباحية للسخرية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومنعت مادونا جمهورها من استخدام هواتف المحمول أو التصوير كي يكون هناك اتصال بينها وبينهم وحتى يتمكنوا من التفاعل بشكل مباشر معها.

وطرحت مادونا البومها Madame X شهر يونيو الماضي، وحقق مبيعات هائلة حول العالم فور طرحه.
مادونا تصدم جمهورها في أول أيام جولتها العالمية Madame X.. صور
مادونا تصدم جمهورها في أول أيام جولتها العالمية Madame X.. صور
مادونا تصدم جمهورها في أول أيام جولتها العالمية Madame X.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملابس مثيرة .. شاهد مادونا تحتفل بعيد ميلادها

مادونا و رونالدو و دي كابريو .. نجوم وقعوا في فخ واحد بسبب حرائق الأمازون

مادونا تعلن إقامة حفلين جديدين في البرتغال

ترشيحاتنا

تحارب السرطان وتحمي مفاصلك.. ملعقة سحرية صباحا على الريق

مفاجآت مدوية.. حسام البدرى يعلن أسماء المحترفين لمعسكر منتخب مصر

مدرب المنتخب السابق يكشف سر إصابة نجمي الأهلي بـ مباراة السوبر المصري

مادونا تصدم جمهورها في أول أيام جولتها العالمية Madame X.. صور

دراسة تشير إلى السبب الرئيسي للإصابة بالسرطان

منفوش وأنيق .. شاهد فستان زوجة أحمد داوود في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات يتألقن بـ فساتين قصيرة في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

مادونا تصدم جمهورها في أول أيام جولتها العالمية Madame X.. صور

مين أحلى .. الفساتين المنقوشة اختيار النجمات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي.. صور