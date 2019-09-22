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حوادث

مجلس الدولة يجيز للمعلمين الحصول على إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 12:08 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد زهير
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى أحقية شاغلى وظيفة معلم مساعد، فى الحصول على إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة.

وأشارت الفتوى، إلى أن ذلك يأتي تأسيسا على أن وظيفة معلم مساعد هى بداية درجات السلم الوظيفى لأعضاء هيئة التعليم، وأنه يسرى بشأنهم فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، والذى حل محله قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.

وقد نص فى كلا القانونين، على أحقية العامل فى الحصول على إجازة خاصة لمرافقة الزوج أو الزوجة، وألزم جهة الإدارة بالاستجابة لطلب هذه الإجازة، شريطة أن يكون سفر الزوج للخارج للعمل أو الدراسة، وألا تقل مدة بقائه بالخارج عن ستة أشهر، وألا تزيد مدة الإجازة عن مدة بقاء الزوج بالخارج.

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